Der Bundesverband Energiespeicher Systeme warnt vor wachsender Unsicherheit für Investitionen in Stromspeicher. Hintergrund sind Äußerungen der Bundesnetzagentur zur Netzentgeltbefreiung, die aus Sicht der Branche den Vertrauensschutz für bestehende Projekte infrage stellen könnten. *]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:759a2e8e-694e-4bab-bab8-8c54c1a42297-24" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) sieht den Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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