Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich aktuell in einer spannenden Phase. Während der Konzern strategisch auf Themen wie künstliche Intelligenz und Cloud setzt, nähert sich der Kurs gleichzeitig einer wichtigen charttechnischen Marke. Stabiles Geschäft und neue strategische Themen Operativ bleibt die Deutsche Telekom weiterhin solide aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete der Konzern einen Umsatz von rund 119,1 Milliarden €. Der wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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