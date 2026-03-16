Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares mit weiterem Rekordjahr: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen steigert Mutares Konzernumsatz und Nettoergebnis der Holding im Geschäftsjahr 2025 - Anhebung der Mittelfristziele auf 25% Wachstum pro Jahr bei Holding-Ergebnis und Konzernumsatz

- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.)

- Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert

- Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert

- Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor

- Neue Mittelfristziele bis 2030: 25 % Wachstum pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding

- Starkes kurzfristiges Wachstum in den USA und Asien erwartet

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern"), hat mit den heute veröffentlichten vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 die Prognosen erfüllt. Die Gesellschaft geht mit großem Optimismus in das Geschäftsjahr 2026 und hebt die mittelfristigen Ziele an. Das für die Mutares-Aktionäre maßgebliche Nettoergebnis der Mutares-Holding soll bis zum Geschäftsjahr 2030 analog zum Konzernumsatz um 25 % pro Jahr wachsen.

Jahresüberschuss der Mutares-Holding auf EUR 130,4 Mio. gesteigert

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding (Mutares SE & Co. KGaA), die aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees resultieren, erreichten im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.). Der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.). Wesentlichen Einfluss auf die Steigerung des Ergebnisses hatte die verstärkte Exit-Aktivität im Berichtszeitraum, wobei der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors die herausragende und maßgeblich ergebnisbeeinflussende Transaktion im Geschäftsjahr 2025 darstellte.

Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), unter anderem beeinflusst durch Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") und den positiven Beiträgen der Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen Veränderungen ...

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