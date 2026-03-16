Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Woche gestartet. «Die Märkte haben das Risiko eines länger andauernden Konflikts inzwischen eingepreist», mutmasst ein Marktbeobachter. «Es ist in Bezug auf Nahost eine leichte Nachrichtensättigung erkennbar», so ein anderer Experte. «Die Investoren werden zukünftig auf die harten Fakten reagieren und weniger weitere Spekulationen im Hinblick auf den Nahost-Konflikt unternehmen.» Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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