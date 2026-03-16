Zürich - Bei der Privatbank Julius Bär erhält CEO Stefan Bollinger eine Entschädigung von 24 Millionen Franken zugesprochen. 40 Prozent davon sind die Lohnzahlung für das vergangene Geschäftsjahr 2025, die restlichen 60 Prozent sind eine Entschädigung für entgangene Zahlungen bei seinem früheren Arbeitgeber Goldman Sachs. Wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, erhielt Bollinger für seine operative Tätigkeit im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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