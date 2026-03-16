BYD-Vizechefin Stella Li liebäugelt damit, eine neue Autofabrik in Kanada zu bauen. Zudem erwägt der chinesische Konzern auch, einen westlichen Autohersteller zu kaufen. Zwar steht ein Abschluss laut Stella Li noch nicht kurz bevor, doch das Unternehmen überprüfe bereits potenzielle Assets. BYD hatte 2024 seine Pläne auf Eis gelegt, Elektroautos von China nach Kanada zu exportieren, nachdem Kanada 2024 den USA gefolgt war und zusätzliche Einfuhrzölle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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