© Foto: UnsplashDie italienische Großbank bietet Commerzbank-Aktionären eigene Aktien an. Damit soll die Beteiligung über die wichtige 30 Prozent-Marke steigen.Der Übernahmekampf um die Commerzbank geht in eine neue Phase. Die italienische Großbank UniCredit hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für das zweitgrößte börsennotierte deutsche Geldhaus vorgelegt. Den Aktionären wird ein Tauschangebot unterbreitet: Für jede Commerzbank-Aktie sollen sie 0,485 neue UniCredit-Stammaktien erhalten. Auf Basis der aktuellen Kurse entspricht dies einem Angebotspreis von rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie, was einem Aufschlag von etwa vier Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Ziel des …Den vollständigen Artikel lesen
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