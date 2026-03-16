London - Der Vorstand von Liontrust, der unabhängigen aktiven Vermögensverwaltungsgruppe, gibt bekannt, dass er einen bedingten Kaufvertrag (den "SPA") mit River Global PLC abgschlossen hat, über den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von River Global Holdings Limited, der Holdinggesellschaft für das Vermögensverwaltungsgeschäft von River Global PLC ("RGH" bzw. die "geplante Übernahme"). Die Gegenleistung besteht in Form von Aktien im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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