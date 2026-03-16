NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000CBK1001