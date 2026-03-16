EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 44. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 10:31 CET/CEST

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Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 44. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt Stück 227.723 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 45.484 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.03.2026 XETR 15.000 73,1814 1.097.720,40 10.03.2026 XETR 16.000 73,2603 1.172.164,48 11.03.2026 XETR 18.000 70,0286 1.260.515,54 12.03.2026 XETR 60.000 70,9917 4.259.500,16 CEUX 40.000 71,0151 2.840.604,54 13.03.2026 XETR 53.184 70,0197 3.723.929,70 CEUX 25.539 69,9663 1.786.869,62 Gesamt 227.723 70,8813 16.141.304,44

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.03.2026 XETR 6.500 68,3469 444.254,90 10.03.2026 XETR 7.000 68,2320 477.624,20 11.03.2026 XETR 7.500 65,3621 490.215,40 12.03.2026 XETR 9.570 66,4844 636.255,95 13.03.2026 XETR 10.000 65,4429 654.428,75 CEUX 4.914 65,3880 321.316,80 Gesamt 45.484 66,4870 3.024.096,00

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 11.079.158 Vorzugsaktien und Stück 2.904.645 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 16. März 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand