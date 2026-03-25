Am vergangenen Sonntag stand das Düsseldorfer Unternehmen Henkel im Fokus des Express-Service. Henkel ist bekannt für seine breite Produktpalette, die von Klebstoffen über Wasch- und Reinigungsmittel bis hin zu Schönheits- und Körperpflegeprodukten reicht. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass Henkel zu den größten DAX-Verlierern der letzten vier Wochen zählte, und dass die Unterstützung, an der die Aktie angekommen war, in den vergangenen ...

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