Am vergangenen Sonntag stand das Düsseldorfer Unternehmen Henkel im Fokus des Express-Service. Henkel ist bekannt für seine breite Produktpalette, die von Klebstoffen über Wasch- und Reinigungsmittel bis hin zu Schönheits- und Körperpflegeprodukten reicht. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass Henkel zu den größten DAX-Verlierern der letzten vier Wochen zählte, und dass die Unterstützung, an der die Aktie angekommen war, in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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