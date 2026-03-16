EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DekaBank Deutsche Girozentrale
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DekaBank Deutsche Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations
16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DekaBank Deutsche Girozentrale
|Große Gallusstraße 14
|60315 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dekabank.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2291840 16.03.2026 CET/CEST
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