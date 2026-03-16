Der Hersteller Marstek hat einen Steckerspeicher mit zwei Kilowattstunden Kapazität vorgestellt. Das Gerät wird über eine Schuko-Steckdose angeschlossen und soll Solarstrom aus Balkonanlagen speichern oder günstigen Strom aus dynamischen Tarifen aufnehmen. Der Batteriehersteller Marstek hat mit dem "Venus B" ein Steckerspeichergerät vorgestellt, das sich über eine normale Schuko-Steckdose anschließen lässt. Das System ist für die Nutzung zusammen mit kleinen Photovoltaikanlagen sowie für die Energiekostenoptimierung mit dynamischen Stromtarifen gedacht. Der Speicher verfügt über eine nutzbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland