Bern - Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz haben sich im Februar bei Ausgaben erneut zurückgehalten. Und auch neue Wachstumsimpulse sind laut dem Konsumindikator der Postfinance derzeit nicht in Sicht. Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im Februar gemäss dem am Montag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar wurden ähnliche Werte erreicht. Es fehle somit weiterhin an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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