Die Tesla-Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Grund dafür ist vor allem das Tesla-Semi-Projekt, mit dem der Konzern den Markt für elektrische Schwerlast-Lkw angreifen will. Erste Flotteneinsätze und neue Infrastrukturprojekte sorgen derzeit für frische Fantasie rund um die Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Gleichzeitig bleibt der Kurs der Aktie weiterhin von starken Schwankungen geprägt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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