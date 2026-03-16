FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 512 (510) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1430 (1250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3300 (2950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1450 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2850 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 631 (658) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4290 (4280) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 205 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES HAMMERSON TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 400 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES RECKITT TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 6300 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SEGRO TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 880 PENCE - PEEL HUNT RAISES SAVILLS TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 1400 (1200) PENCE - STIFEL CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 95 (120) PENCE - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS NATIONAL GRID TO 'SELL' - PRICE TARGET 1160 PENCE
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