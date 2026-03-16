Mitteilung der Homann Holzwerkstoffe GmbH:

Homann Holzwerkstoffe im zweiten Halbjahr 2025 mit solider operativer Entwicklung in den Bestandswerken

- Umsatzanstieg auf 188,1 Mio. Euro (Vj.: 183,5 Mio. Euro) - getragen durch Mengeneffekte bei weitgehend stabilen Preisen

- Bestandswerke mit stabiler Ertragsentwicklung; bereinigtes operatives EBITDA der Gruppe durch Anlaufverluste des neuen Werks in Pagiriai, Litauen, belastet

- Prolongation der Finanzierung in Litauen bis 2030 stärkt langfristige Finanzierungsstruktur

- Beendigung des Joint-Ventures in Ägypten

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernzwischenbericht für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht. Dieser Zwischenbericht erscheint erstmals auf ...

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