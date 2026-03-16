© Foto: OpenAIHumanoide Roboter rücken in die Fabrik vor: Schaeffler plant hunderte Einsätze in Europa. Weltweit könnten bis 2040 bis zu 5 Millionen zum Einsatz kommen.Bis 2040 könnten bis zu 5 Millionen humanoide Roboter in Fabriken weltweit zum Einsatz kommen, wie Ani Kelkar, Leiter des Robotikbereichs beim Beratungsunternehmen McKinsey, gegenüber dem Wall Street Jornal sagte. Bei Schaeffler wird der Humanoide Roboter Digit von Agility Robotics in Fabriken teilweise bereits eingesetzt, wie das Wall Street Journal berichtet. Derzeit muss ein Mitarbeiter von Agility Robotics, die Arbeit des humanoiden Roboters noch überwachen. Dies soll allerdings bald beendet sein. Der humanoide Roboter wurde auch …Den vollständigen Artikel lesen
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