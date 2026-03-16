Unterföhring (ots) -Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer - live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn. Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März. Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett. Neben "Schmiso" verstärkt der ehemalige Nationaltorwart Silvio Heinevetter als Experte das "ran Handball"-Team. Andrea Kaiser moderiert die Live-Übertragungen. Christoph "Icke" Dommisch ist als Reporter im Einsatz.Florian Schmidt-Sommerfeld: "Unsere Handball-Nationalmannschaft zu kommentieren, ist sowieso schon ein Traum für mich - und dann auch noch bei 'ran'! In meiner alten TV-Heimat, wo fürich alles losgegangen ist. Besser geht es kaum!"Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1:"Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung. Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum. Und was uns besonders freut: Er kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln bei 'ran'. Welcome back, Schmiso!""ran Handball" live auf ProSieben und JoynDonnerstag, 19. März, 17:45 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus DortmundSonntag, 22. März, 15:00 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus BremenPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6236314