EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 11:32 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis zum 13. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 658.420 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 9. März 2026 125.000 39,6085 4.951.062,50 XETR 10. März 2026 160.000 39,4014 6.304.224,00 XETR 11. März 2026 168.420 39,3256 6.623.217,55 XETR 12. März 2026 115.000 39,4767 4.539.820,50 XETR 13. März 2026 90.000 39,7042 3.573.378,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 6.741.587 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .