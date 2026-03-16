Zürich - Der Kursrutsch infolge des Iran-Kriegs und der höheren Ölpreise geht weiter. Die wichtigsten Indizes an der Schweizer Börse rutschten im Verlauf des Montagvormittags deutlich ins Minus, nachdem vorbörslich noch Hoffnungen auf eine Gegenbewegung aufgekommen waren. Iranische Medien berichteten am Vormittag über eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran. Und ein israelischer Minister hielt sogar eine Zuspitzung des Konflikts für möglich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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