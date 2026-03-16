Bern - Der Bundesrat hat gemeinsam mit Kantonen und Sozialpartnern vor der Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» gewarnt. Die Vorlage gefährde den Wohlstand, die Sicherheit und die humanitäre Tradition der Schweiz. Die Volksinitiative fordert, dass die ständige Schweizer Wohnbevölkerung ab dem Jahr 2050 nicht oder allenfalls nur wegen des Geburtenüberschusses über die Marke von zehn Millionen Menschen steigt. Am 14. Juni befindet die Bevölkerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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