Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Die sogenannte «Chaos-Initiative», über die wir am 14. Juni 2026 abstimmen, gefährdet Arbeitsplätze, erhöht die Bürokratie und schwächt den Wirtschaftsstandort Schweiz. Besonders die KMU spüren die Folgen sofort. Sie kämpfen bereits heute mit Fachkräftemangel, sagte sgv-Präsident und Ständerat Fabio Regazzi an der Medienkonferenz des Bundesrates, der Kantone und der Sozialpartner. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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