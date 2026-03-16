Noch sind Projekte, um aus grünem Strom Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe zu machen, selten. Eine Studie von EY und VDMA zeigt, wo sich die Projekte anfangen durchzusetzen: in Häfen, Chemieparks und Industriezentren. Eine Analyse des VDMA und der Wirtschaftsberatung EX-Parthenon zeigt den Stand der Dinge bei Power-to-X, also der Produktion von zum Beispiel von Wasserstoff aus grünem Strom. Die Partner haben eine umfassende Standortbestimmung vorgenommen und ein "Power-to-X-Barometer" vorgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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