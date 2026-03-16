Die Bayer-Aktie gehörte in den vergangenen sechs Monaten zweifellos zu den hochvolatilen Outperformern innerhalb des DAX. Die Analysten von UBS verleihen der Aktie zum Wochenstart neuen Schwung. Nach einer langen Phase der Unsicherheit rund um Glyphosat-Klagen, hohe Schulden und strategische Fragen erlebte das Papier seit Mitte November jedoch eine bemerkenswerte Erholung. Innerhalb von 12 Monaten hat sich die Bayer-Aktie sogar verdoppelt, wenngleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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