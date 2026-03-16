Atmoce geht mit einer Notstromlösung für seinen Niedervoltspeicher M-ELV an den Markt. Sie verspricht eine unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Netz- und Ersatzstrombetrieb für das Eigenheim in weniger als zehn Millisekunden. Das Batteriespeicherunternehmen Atmoce stellt eine Backup-Box vor, die bei einem Ausfall des Netzes Notstrom aus der PV-Anlage liefern soll. Wie das Unternehmen mitteilte, arbeite das elektrotechnische Gerät in Kombination mit Atmoces Niedervolt-Speicher M-ELV. Die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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