© Foto: Bayer AGUBS sieht bei Bayer nach der jüngsten Kursschwäche wieder Chancen. Fortschritte im Glyphosat-Streit, ein höheres Kursziel und starke Perspektiven im Pharmageschäft sprechen laut den Analysten für neues Aufwärtspotenzial.Die Aktie des Leverkusener Pharmariesen Bayer gehört am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Mit einer frischen Kaufempfehlung der UBS im Rücken ziehen die Papiere mehr als 3 Prozent an und kratzen an der 40-Euro-Marke. Die Schweizer Großbank hat die Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Ausgehend zum aktuellen Niveau ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Ausschlaggebend sind aus Sicht der Analysten …Den vollständigen Artikel lesen
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