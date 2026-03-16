Kornelius Purps (antea): Voller Energie

13.03.2026 -

Voller Energie

Die Hoffnungen auf ein (sehr) schnelles Ende der Kampfhandlungen in der Golfregion haben sich zerschlagen. Derzeit deutet wenig auf ein kurzfristiges Ende der gegenseitigen Angriffe hin. In Europa haben die Aktienindizes seit Beginn der Militäroperationen etwa 5-7 Prozent abgegeben, in den USA steht der S&P 500 rund zweiProzent im Minus, in Euro gerechnet sogar leicht im Plus. Die Rohölpreise haben um rund vierzig Prozent angezogen, der Gaspreis in Europa um mehr als fünfzig Prozent. Folglich haben die Aktienkurse der Energieunternehmen in den vergangenen zwei Wochen klar überperformt. Wird diese Tendenz weiter anhalten? Ein tiefergehender Blick auf die Charakteristika der Energieunternehmen.

Sowohl im S&P 500 also auch im STOXX Europe 600 gibt es genau einen Sektor, der sowohl in den ersten zwei Monaten dieses Jahres als auch seit Beginn der Kampfhandlungen eine positive Kursperformance erzielt hat: Die Energieunternehmen. In den USA ist das der "Energy"-Sektor mit Unternehmen wie Exxon Mobil oder Chevron, in Europa heißt der Sektor "Öl & Gas" und beherbergt Firmen wie Shell, BP oder auch TotalEnergies.

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