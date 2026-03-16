Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berechnen in einem Kapazitätsausbaumodell für das deutsche Energiesystem einen Bedarf von rund 53 Gigawatt wasserstofffähiger Gaskraftwerke bis 2045. Damit liegt die modellierte Größenordnung über den aktuell geplanten Neubauzielen der Kraftwerksstrategie. Deutschland könnte für ein klimaneutrales Stromsystem bis 2045 rund 53 Gigawatt wasserstofffähige Gaskraftwerksleistung benötigen. Das ergibt eine Modellstudie von Forschenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Zahl beschreibt die Gesamtkapazität notwendiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland