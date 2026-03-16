Zürich - Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) übernimmt die vollständige Eigentümerschaft am Gesundheitsdienstleister Medbase. Damit sollen die Strukturen vereinfacht und das Wachstum der beschleunigt werden. Der MGB übernimmt dazu die Anteile der regionalen Migros-Genossenschaften Ostschweiz, Luzern und Zürich, wie die Migros am Montag mitteilte. Mit dem Schritt gehört Medbase ab dem 1. April 2026 vollständig dem MGB. Im Zuge der Neuordnung scheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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