Paris/London/Zürich - Europas Börsen sind am Montag nach moderaten Anfangsgewinnen mehrheitlich wieder ins Minus gerutscht. Zwar hielten sich die Kursverluste in Grenzen. Dass im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran und bei den Ölpreisen keine Entspannung in Sicht ist, sorgte aber für anhaltende Konjunktur- und Inflationssorgen. Der EuroStoxx50 notierte gegen Mittag 0,14 Prozent tiefer bei 5.709 Punkten. Damit steuert der Leitindex der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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