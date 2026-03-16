Zürich - Der Dollar hat im Verlauf des Montagvormittags etwas an Wert eingebüsst. Der USD/CHF-Kurs rutschte in der Folge wieder unter die Marke von 0,79. Aktuell ist ein Dollar für 0,7880 nach 0,7909 Franken am Morgen zu haben. Der EUR/USD-Kurs zieht parallel dazu auf 1,1477 von 1,1429 an. Das EUR/CHFPaar tritt derweil bei Kursen von 0,9043 mehr oder weniger auf der Stelle. Die Dollarstärke hat sich damit etwas abgeschwächt. Weil seit Beginn des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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