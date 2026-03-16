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XTB
16.03.2026 12:46 Uhr
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Commerzbank Aktie im Fokus: Übernahmeangebot sorgt für Bewegung - Jetzt Aktien kaufen?

Die Commerzbank Aktie steht aktuell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am deutschen Aktienmarkt. Hintergrund ist ein offizielles Übernahmeangebot der italienischen Großbank UniCredit, die bereits größter Anteilseigner des Frankfurter Geldhauses ist.

Der mögliche Deal sorgt für Diskussionen in Politik, Wirtschaft und unter Investoren. Gleichzeitig reagierte die Börse positiv: Die Commerzbank Aktie konnte zeitweise deutlich zulegen.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Commerzbank Aktien zu kaufen?

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