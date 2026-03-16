Einmal mehr ist es vor dem Hintergrund des laufenden Iran-Konflikts ein schwieriger Wochenstart für den deutschen Leitindex. Der Würgegriff der hohen Ölpreise sitzt fest. Die Sorgen vor einer Rezession bei gleichzeitiger Inflationsproblematik treiben die Aktienmärke um. Zudem sorgen die anstehenden Notenbanktermine für großes Unbehagen. In den USA wird die Leitzinsentscheidung der Fed samt der Veröffentlichung der quartalsweise erscheinenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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