Dieser Player greift den europäischen Onlinehandel frontal an. Mit Joybuy startet der Konzern gleichzeitig in sechs Ländern - und setzt Amazon massiv unter Druck. Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com wagt den großen Schritt nach Europa. Mit dem neuen Marktplatz Joybuy startet das Unternehmen parallel in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Der koordinierte Markteintritt zeigt: JD will im globalen Onlinehandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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