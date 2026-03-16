Der Mendener Hersteller von Installationssystemen, OBO Bettermann, bringt ein neues Wechselrichterrahmensystem heraus. Es schützt zum Beispiel vor Niederschlag. Der Gestellspezialist OBO Bettermann ergänzt mit einem Wechselrichterrahmensystem sein Portfolio für Photovoltaikanlagen. Das Magic PV Mount diene nicht nur als Unterstand für Wechselrichter, sondern biete auch eine robuste und flexible Lösung für die sichere Integration von Anschlusskästen, beispielsweise DC-Anschlussboxen oder Combiner-Boxen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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