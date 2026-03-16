Die italienische UniCredit macht Ernst: In den kommenden Tagen wird ein finales Umtauschangebot erwartet. Für Anleger mit Commerzbank-Derivaten im Depot könnte das erhebliche Konsequenzen haben. Ein Überblick über die möglichen Szenarien.Bei einem Aktientausch geben Commerzbank-Aktionäre ihre Papiere ab und erhalten dafür UniCredit-Aktien. Um diesen Schritt umzusetzen, wird an der Terminbörse Eurex ein Anpassungsfaktor berechnet, der auch von den Emittenten angewendet wird. Dadurch verändern sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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