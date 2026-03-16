Rechenpower vervierfacht: 6.000 GPUs für neue AI-Cloud

Anzeige / Werbung

Der Digitalinfrastruktur-Anbieter HIVE Digital Technologies meldet deutliche Fortschritte beim Ausbau seiner KI-Rechenzentren. Über die Tochter BUZZ High Performance Computing erweitere das Unternehmen seine liquid-gekühlte Rechenzentrumskapazität deutlich. Die Infrastruktur für KI-Rechenleistung solle sich vervierfachen und künftig Tausende leistungsstarker Grafikprozessoren betreiben können. Die Firma sehe darin einen zentralen Schritt für den Ausbau der eigenen AI-Cloud-Plattform.

Der Digitalinfrastruktur-Anbieter HIVE Digital Technologies meldet deutliche Fortschritte beim Ausbau seiner KI-Rechenzentren. Über die Tochter BUZZ High Performance Computing erweitere das Unternehmen seine liquid-gekühlte Rechenzentrumskapazität deutlich. Die Infrastruktur für KI-Rechenleistung solle sich vervierfachen und künftig Tausende leistungsstarker Grafikprozessoren betreiben können. Die Firma sehe darin einen zentralen Schritt für den Ausbau der eigenen AI-Cloud-Plattform.

Vierfacher Ausbau der KI-Rechenleistung

HIVE Digital Technologies teilte mit, die Kapazität seiner KI-optimierten Rechenzentren deutlich auszuweiten. Die Tochter BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC) erweitere ihre Infrastruktur von derzeit rund 4 Megawatt auf insgesamt 16,6 Megawatt IT-Leistung. Ein Megawatt beschreibt die elektrische Leistung eines Rechenzentrums. Diese Größe bestimme, wie viele Hochleistungsprozessoren innerhalb der Anlage betrieben werden können. Das Unternehmen erklärte, der Ausbau erfolge über eine strategische Partnerschaft mit Bell Canada AI Fabric. Dabei handele es sich um eine Infrastrukturplattform für künstliche Intelligenz, die Rechenleistung, Netzwerke und Rechenzentren kombiniere. Die Standorte würden künftig auf zwei Regionen verteilt sein.



-Manitoba verfüge über eine bestehende Kapazität von 4 Megawatt.



-British Columbia solle zunächst 5 Megawatt zusätzliche Leistung bereitstellen.



Für 2027 bestehe laut Unternehmensangaben eine Option auf weitere 7,6 Megawatt Ausbaukapazität. Das Management gehe davon aus, dass diese Infrastruktur kurzfristig den Betrieb von mehr als 4.000 KI-optimierten GPUs ermöglichen könne.

GPUs als Herz moderner KI-Systeme

GPU steht für Graphics Processing Unit und bezeichnet spezialisierte Computerchips, die große Datenmengen parallel verarbeiten können. Ursprünglich wurden diese Prozessoren für Grafikberechnungen entwickelt, etwa für Videospiele oder Bildverarbeitung. Heute bilden sie jedoch eine zentrale Hardware-Komponente moderner Systeme für künstliche Intelligenz. Solche Prozessoren kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, unter anderem beim Training großer Sprachmodelle, bei der Analyse von Bildern und Videos, bei wissenschaftlichen Simulationen sowie bei cloudbasierten Anwendungen für künstliche Intelligenz. Im Vergleich zu klassischen Computerprozessoren können GPUs tausende Berechnungen gleichzeitig durchführen. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Anwendungen des maschinellen Lernens und für sogenannte neuronale Netzwerke, die große Datenmengen parallel verarbeiten müssen.

Infrastruktur gesichert ohne zusätzliche Baukosten

HIVE erklärte, für die Erweiterung der Rechenzentrumsflächen seien keine zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Bereits im Jahr 2025 geleistete Anzahlungen beim strategischen Partner würden ausreichen, um die neuen Kapazitäten zu sichern. Das Unternehmen betonte jedoch, dass weiterhin Investitionen für den Ausbau der KI-Plattform erforderlich seien. Dazu gehörten der Kauf der GPU-Hardware, die Installation der Server und laufende Betriebs- und Energiekosten der Rechenzentren. Diese Ausgaben würden laut Firma zu den üblichen Kosten einer AI-Cloud-Infrastruktur gehören.

Ziel: 6.000 GPUs und hohe Cloud-Umsätze

Executive Chairman Frank Holmes und CEO Aydin Kilic erklärten, der Ausbau stelle einen wichtigen Schritt für das Wachstum der KI-Sparte dar. Nach Angaben des Managements solle die Infrastruktur künftig mehr als 6.000 GPUs in Kanada aufnehmen können. Ein Teil dieser Systeme könne bereits innerhalb der kommenden sechs Monate installiert werden. Das Unternehmen strebe für diesen Geschäftsbereich eine annualisierte Umsatzrate von rund 200 Millionen US-Dollar an. Als Kennzahl werde dafür ARR (Annualized Run Rate) verwendet. ARR bezeichnet eine hochgerechnete Jahresumsatzrate auf Basis bestehender Verträge und aktueller Erlöse.

Dual-Engine-Strategie für Wachstum

Das Management beschreibe die Unternehmensstrategie als sogenanntes Dual Engine Modell. Dabei kombiniere HIVE zwei Geschäftsbereiche.



-Tier I Rechenzentren für Bitcoin Mining würden laufende Cashflows generieren, indem sie Bitcoin durch Rechenleistung erzeugen.



-Tier III Rechenzentren für High Performance Computing und AI Cloud stellten GPU-Rechenleistung für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Entwickler bereit.



Executive Chairman Frank Holmes erklärte, Staaten mit eigener KI-Rechenleistung könnten künftig eine führende Rolle im globalen Innovationswettbewerb einnehmen. Kanada verfüge nach Einschätzung des Managements über ausreichende Energie, technisches Know how und Infrastruktur, um in diesem Wettbewerb mitzuhalten.

Weitere Expansion der AI-Cloud geplant

CEO Aydin Kilic erklärte, die gesicherte Rechenzentrumsfläche ermögliche eine schnelle Installation zusätzlicher GPU-Cluster. Gleichzeitig beobachte das Unternehmen eine starke Nachfrage nach langfristigen Verträgen für KI-Rechenleistung. Das Management gehe davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Ankündigungen folgen.



Diese könnten sich auf zusätzliche GPU-Beschaffungen, neue Cloud-Verträge mit Unternehmenskunden ,den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur beziehen. Langfristig würde sich HIVE nach Einschätzung des Managements zunehmend als Anbieter von Hochleistungs-Rechenzentren für künstliche Intelligenz positionieren. Die Nachfrage nach entsprechender Rechenleistung könne mit der globalen Entwicklung von KI-Anwendungen weiter stark steigen.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: US67066G1040,XD0002747026,BTC~USD,BTC~EUR,BTC~USDT,CA4339211035