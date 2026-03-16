Der Hochlauf von Power-to-X kommt langsamer voran als erwartet. Hohe Strompreise, fehlende Infrastruktur und unsichere Nachfrage bremsen Investitionen. Eine neue Studie von EY-Parthenon und VDMA zeigt, dass sich der Markt konsolidiert. Der Markt für Power-to-X-Projekte konsolidiert sich. Viele Vorhaben, die zwischen 2021 und 2023 unter optimistischen Annahmen zu Strompreisen, Volllaststunden und Genehmigungszeiten geplant wurden, lassen sich unter derzeitigen Marktbedingungen nicht mehr realisieren. Übrig bleiben zunehmend Projekte mit belastbaren Geschäftsmodellen, günstigen Standortbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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