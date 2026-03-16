

EQS-Media / 16.03.2026 / 13:54 CET/CEST

LAIQON erhält ISO 27001-Zertifizierung TÜV Rheinland zertifiziert Informationssicherheits-Managementsystem von LAIQON AG und LAIC-Teilkonzern Hamburg, 16. März 2026 Die LAIQON AG und der LAIC-Teilkonzern wurden nach ISO 27001 von TÜV Rheinland zertifiziert. Das unabhängige Audit dokumentiert die Einhaltung klar definierter Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen zum Schutz sensibler Daten und geschäftskritischer Prozesse. Informationssicherheit ist dabei integraler Bestandteil des Geschäftsmodells und ein zentraler Vertrauensfaktor für Kunden, Partner und Investoren, insbesondere in einem sensiblen und hochregulierten Umfeld wie dem Finanzsektor. Die ISO 27001 ist ein international anerkannter Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS). Sie definiert verbindliche Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung eines ISMS, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen dauerhaft zu wahren. Grundlage ist ein risikobasierter Ansatz, der sowohl digitale als auch physische Informationen umfasst. Die Zertifizierung ist das Ergebnis einer seit 2021 konsequent umgesetzten technologischen und organisatorischen Transformation bei LAIQON. Im Mittelpunkt stand der Aufbau der Digital Asset Plattform 4.0 (DAP 4.0), einer cloudbasierten, hochintegrierten und skalierbaren IT-Plattform, die heute das technologische Rückgrat des gesamten Konzerns bildet. Seit 2021 hat LAIQON zuvor fragmentierte IT-Landschaften vereinheitlicht, vollständig in sichere und elastische Cloud-Infrastrukturen überführt und parallel ein ISO-27001-konformes und den regulatorischen Anforderungen entsprechendes ISMS etabliert. Dieses basiert auf klar definierten Richtlinien und Prozessen zur Steuerung der Informationssicherheit. Die Wirksamkeit dieses strukturierten und regelbasierten Ansatzes wurde 2025 durch die von der Norm geforderten Audits bestätigt. Auf ein unter externer Begleitung durchgeführtes internes Audit folgte das externe Zertifizierungsaudit im vierten Quartal 2025 durch TÜV Rheinland. Die offizielle Zertifikatsübergabe fand am 13. März im Hamburger Sitz von LAIQON statt. Ralph Freude, Head of businessline ict bei TÜV Rheinland, überreichte das ISO-Zertifikat an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) sowie Dr. Claas Müller-Lankenau, Bereichsvorstand und Chief Technology Officer (CTO), und Raik Czosnowski, IT Project Manager, alle LAIQON AG. "ISO 27001 ist für uns kein formales Prüfsiegel, sondern das Ergebnis einer klar definierten und langfristig ausgerichteten Konzern-IT-Strategie. Wir haben dafür unsere Plattform von Grund auf neu aufgebaut und Informationssicherheit fest in Technologie, Prozesse und Organisation integriert", sagt Dr. Claas Müller-Lankenau. "Für unsere Kunden und Partner bedeutet die Zertifizierung ein hohes Maß an Transparenz, Sicherheit und Verlässlichkeit. Sie zeigt, dass wir sensible Daten und geschäftskritische Prozesse nach international anerkannten Standards schützen und auch entsprechende regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen." Mit der ISO-27001-Zertifizierung der LAIQON AG und des LAIC-Teilkonzerns setzt LAIQON einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer IT- und Digitalstrategie. Die ISO 27001 konformen Richtlinien sollen im 1. Quartal 2026 auf weitere Konzerngesellschaften angewendet werden. Der Fokus liegt künftig neben der kontinuierlichen Verbesserung des ISMS auf einer Ausweitung des ISMS in der LAIQON-Gruppe sowie der sicheren und gezielten Integration neuer digitaler und KI-gestützter Dienste und Anwendungen. Damit unterstreicht die LAIQON AG ihren Anspruch, im Rahmen der Strategie GROWTH 28 als zuverlässiger Partner für Digitales Asset- und Wealth-Management weiter zu wachsen und ihre Position im europäischen Markt nachhaltig zu stärken. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,2 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. Kontakt: LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

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Emittent/Herausgeber: LAIQON AG

Schlagwort(e): Finanzen



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