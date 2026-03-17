Hamburg (www.fondscheck.de) - Die LAIQON AG und der LAIC-Teilkonzern wurden nach ISO 27001 von TÜV Rheinland zertifiziert, so LAIQON in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das unabhängige Audit dokumentiert die Einhaltung klar definierter Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen zum Schutz sensibler Daten und geschäftskritischer Prozesse. Informationssicherheit ist dabei integraler Bestandteil des Geschäftsmodells und ein zentraler Vertrauensfaktor für Kunden, Partner und Investoren, insbesondere in einem sensiblen und hochregulierten Umfeld wie dem Finanzsektor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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