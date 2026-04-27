Mitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG berichtet erstmalig TOP-KPI Q1 2026 ggü. Vorjahresquartal

- AuM steigen um 49 % auf rd. 9,8 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,6 Mrd. EUR)

- Umsatzerlöse steigen um 63 % auf 10,6 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR)

- EBITDA steigt um 1,59 Mio. EUR auf -1,18 Mio. EUR (Q1 2025: -2,77Mio.EUR)

AuM steigen um 49 % auf rd. 9,8 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,6 Mrd. EUR)

Der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute erstmals seine nicht geprüften Ergebnisse (TOP-KPI) für Q1 2026. Die Ergebnisse bestätigen die operative Beschleunigung des eingeschlagenen Wachstumspfads.

Die Entwicklung des verwalteten Vermögens, der Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns, zeigte weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik. Zum 31. März 2026 stiegen die AuM über alle drei Geschäftssegmente hinweg auf 9,75 Mrd. EUR (Q1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...