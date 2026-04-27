LAIQON AG ist mit spürbarem Schwung in das Jahr 2026 gestartet. Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal zeigen ein deutliches Wachstum beim verwalteten Vermögen und steigende Erlöse. Gleichzeitig verbessert sich das Ergebnis, auch wenn der Konzern noch nicht profitabel arbeitet. Verwaltetes Vermögen wächst kräftig Im Mittelpunkt der Entwicklung steht das verwaltete Vermögen. Die sogenannten Assets under Management steigen zum Ende des ersten Quartals auf 9,75 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Zuwachs. Ein Teil dieses Wachstums stammt aus der Übernahme eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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