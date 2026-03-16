Bern - Der Schweizer Wohnungsmarkt bleibt angespannt: Für Wohnungssuchende ist die Lage so schwierig wie seit 2014 nicht mehr, besonders für Haushalte mit tiefer oder mittlerer Kaufkraft. Dies zeigt der am Montag veröffentlichte «Monitor Wohnungsmarkt» des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO). Während bestehende Mieter von sinkenden Finanzierungskosten und stabileren Mieten profitieren, ist das Angebot an bezahlbaren Wohnungen für Suchende deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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