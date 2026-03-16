Speicher-Anbieter EcoFlow präsentiert eine 1 kWh starke Powerstation für die mobile Stromversorgung. Sie lässt sich zum Beispiel über eine PV-Anlage und das Fahrzeug laden. EcoFlow hat eine neue Powerstation mit einer Leistung von einer Kilowattstunde (kWh) vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Delta 3 Classic als einfacher Einstieg in die mobile Stromversorgung konzipiert. Geeignet sei der Speicher für Camping, Roadtrips, Outdoor-Arbeit und Alltagsszenarien abseits des Stromnetzes.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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