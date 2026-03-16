Österreichische Forscher führten eine technisch-wirtschaftliche Analyse von Agrar-Photovoltaik-Anlagen durch und stellten fest, dass zwischen 5 und 16 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes erforderlich wären, um die Solarstromziele zu erreichen. Eine Forschungsgruppe unter der Leitung der Universität für Bodenkultur Wien führte eine techno-ökonomische Analyse des Potenzials der Agri-Photovoltaik-Anlagen des Landes durch, wobei sie Rentabilitätsbewertungen sowohl für die Solarstromerzeugung als auch für die landwirtschaftliche Produktion kombinierte. "Unsere Arbeit stellt unseres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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