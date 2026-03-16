Brüssel/Berlin/London - Deutschland und wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer Nato-Staaten zum Schutz von Öltankern in die umkämpfte Strasse von Hormus zu schicken. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: «Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende, aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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