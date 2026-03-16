Die Juwi will sich künftig bei der Umsetzung regenerativer Energien-Projekte auf europäische Kernmärkte konzentrieren. Was das konkret für die außereuropäischen Standorte bedeutet, teilte das Unternehmen nicht mit. Der zum Mannheimer Regionalversorger MVV Energie AG zählende, regenerative Projektentwickler Juwi kündigt eine Neuausrichtung an und will sich auf seine Aktivitäten in Europa konzentrieren. Nähere Detailangaben machte das Unternehmen nicht. Eine Anfrage des Solarservers blieb bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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