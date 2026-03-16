Der italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco hat einen elektrischen Transporter vom Typ eDaily mit induktiver Ladetechnik ausgestattet, die sowohl dynamisch während der Fahrt als auch stationär funktioniert. Dieser wird vom italienischen Autobahnkonzessionär Brebemi entlang der A35 verwendet, die über einen entsprechenden Testabschnitt verfügt. Die Autobahn 35 verläuft zwischen den Städten Brescia, Bergamo und Milano (Mailand) und wird deswegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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