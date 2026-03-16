Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat auch im Februar mehr Übernachtungen verzeichnet als im entsprechenden Vorjahresmonat. Damit setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr auch im zweiten Monat des Jahres 2026 fort. Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag anhand einer ersten Schätzung mitteilte. Sowohl bei den ausländischen Gästen als auch bei den inländischen Touristen ergab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab